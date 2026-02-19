Состоялось первое заседании Совета мира Трампа. Открывая мероприятие, американский глава назвал собрание своим важнейшим делом, а присутствующих иностранцев – "невероятными друзьями"

При этом приглашенных лидеров РФ, Беларуси и Китая - Владимира Путина, Александра Лукашенко и Си Цзиньпина не было. Как и европейских лидеров, кроме Венгрии и Турции.

Были лидеры Армении, Египта, Пакистана, ОАЭ, Аргентины, Индонезии. Всего - около 20 стран.

В своей речи американский президент вновь заявил, что он урегулировал восемь войн, и теперь стремится остановить войну России с Украиной.

"Это был первый год, не похожий ни на одну другую в истории нашей страны, потому что мы урегулировали восемь войн – и, думаю, впереди еще одна. Одна из них оказалась сложнее, чем я ожидал. Я думал, что она будет самой легкой. Но с войной никогда не знаешь, что окажется простым, а что – нет", – сказал он.

Трамп успел пригрозить Ирану "плохими вещами", но добавил, что произойдут ли эти "плохие вещи" или будет заключена сделка, все узнают в течение 10 дней.

"Мы должны заключить значимую сделку. В противном случае произойдут плохие вещи… Может быть, мы заключим сделку. Вы узнаете об этом, вероятно, в течение следующих 10 дней", - сказал президент США.

Трамп объявил, что члены "Совета" внесут 7 млрд долларов на восстановление сектора Газа.

По его словам, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт вместе внесут более 7 миллиардов долларов в пакет помощи для сектора Газа. Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан выделят военных и полицию для стабилизации ситуации в Газе.

Американский лидер добавил, что Египет и Иордания оказывают помощь палестинским полицейским силам.

Кроме того, Соединенные Штаты внесут 10 миллиардов в Совет мира.

Трамп также рассказал, что "не любит молодых красивых мужчин", а вот девушек любит.

Об этом он сказал, делая комплимент молодому лидеру Парагвая Сантьяго Паласьосу.

При этом Трамп заявил, что поддерживает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах.

"Не всем в Европе нравится эта поддержка, это нормально. Он проделал отличную работу по миграции", — заявил Трамп.

Помимо самого Трампа, на заседании будут выступать госсекретарь США Марко Рубио, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, постпред США в ООН Майк Уолтц, бывший британский премьер Тони Блэр, представитель Совета мира в Газе, болгарский дипломат Никола Младенов.

Ранее в Кремле заявили, что у них с Пекином общая позиция относительно "Совета мира".

"Россия и Китай выступают за равноправное взаимовыгодное сотрудничество на основе принципов международного права и Устава ООН", – заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

О том, как "Совет мира" Трампа может повлиять на войну в Украине мы разбирались в отдельном материале.