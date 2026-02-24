Иран близок к заключению соглашения с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет CM-302.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ракеты с дальностью около 290 км предназначены для прорыва корабельной обороны за счет полета на малой высоте и высокой скорости.

По оценке экспертов, их развертывание усилит ударные возможности Ирана и создаст дополнительные риски для военно-морских сил США в регионе.

Напомним, что США развернули большой флот у побережья Ирана в преддверии возможных ударов по исламской республике.

Ранее портал Axios сообщил, что глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн считает, что возможные боевые действия США против Ирана может втянуть Белый дом в тяжёлый затяжной конфликт. В свою очередь президент США Дональд Трамп опроверг информацию ресурса.

Детальнее о диспозиции по поводу Ирана мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.