В Государственном департаменте США опровергли информацию о том, что Штаты санкционировали выезд части дипломатов и их семей из Ирака и Кувейта.

Об этом заявил первый заместитель спикера Госдепа Томми Пигот на своей странице в социальной сети Х.

"Это неправда", = написал Пигот, публикуя одну из статей СМИ.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь сказал, что пока не знает, начнет ли военную операцию против Ирана или нет.

Он также анонсировал новые переговоры по этому вопросу на пятницу.

"В Иране может произойти смена режима, а может и нет. Но я хочу заключить сделку", – сказал Трамп.

При этом американский лидер заявил, что недоволен тем, как Тегеран ведёт переговоры в настоящее время.

По его словам, Иран не может обладать ядерным оружием.

Напомним, накануне очередные переговоры США и Ирана не увенчались успехом.

При этом пресс-служба правительства Соединенного Королевства заявила, что Великобритания эвакуировала из Ирана весь персонал своего посольства в Тегеране.

О том, атакуют ли американцы Иран, мы разбирались в отдельном материале.