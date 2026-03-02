В небе над Кувейтом потерпел крушение американский истребитель F-15. Он упал в 10 километрах от кувейтской базы ВВС США Аль-Салем.

Об этом сообщили американские СМИ.

Причины происшествия пока неизвестны, однако OSINT-каналы предположили, что военный самолет мог быть сбит вследствие "дружественного огня". Вскоре официальный представитель США подтвердил журналистам, что F-15 упал из-за случайной стрельбы по своим же.

Как пишет пресса, двум пилотам удалось катапультироваться.

Между тем Al Jazeera со ссылкой на Министерство обороны Кувейта передает, что над страной сбили несколько американских истребителей и члены всех экипажей. Талеграм-каналы опубликовали фотографии трех пилотов из сбитых американских истребителей.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) сообщила, что Пентагон подтвердил крушение по меньшей мере одного американского военного самолета в Кувейте.

Между тем наземную операцию в Иране Вашингтон пока не планирует.

