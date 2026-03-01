Атака США на Иран ещё больше укрепит отношения Китая с Россией – Bloomberg
Атака Соединенных Штатов Америки на Иран ещё больше укрепит отношения Китая с Россией
Об этом говорится в публикации американского информационного агентства Bloomberg.
Сближение с РФ позволит председателю КНР Си Цзиньпину обеспечить необходимый стране объём импорта нефти, пока удары президента США Дональда Трампа ставят под вопрос возможность её поставок с Ближнего Востока.
"Китай покупает около 13,4% своей морской нефти у Ирана, затяжные перебои могут затронуть китайские компании", – поясняет издание.
В этой связи Bloomberg отмечает, что вчера Москва и Пекин синхронно запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану.
При этом Bloomberg не считает, что Пекин пойдёт на резкое ухудшение отношений с Вашингтоном из-за Ирана – особенно накануне мартовской встречи Си с Трампом.
"Взвешенный стиль Си может помочь стабилизировать диалог с Трампом. Такой результат поможет сохранить годовое торговое перемирие, тем самым удержав низкие торговые пошлины США для Пекина и обеспечив поставку критически важных минералов из Китая на американские заводы", – говорится в статье.
Ранее в Bloomberg писали, что отмена пошлин Трампа усиливает позиции Си Цзиньпина перед американо-китайскими переговорами.
Напомним, по сведениям Reuters, Иран был близок к сделке с Китаем о закупке крылатых ракет.