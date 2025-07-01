Энергетический холдинг, поставляющий электричество бытовым потребителям, дал разъяснение по переводу электросетей с 220 на 230 вольт, что происходит с сегодняшнего дня.

Соответствующий ролик был опубликован в телеграм-канале компании.

Так, по информации поставщика электроэнергии, потребители, которые используют стабилизаторы и ограничители напряжения должны будут изменить настройки своих приборов в соответствии с максимальным напряждением сети в 253 вольта.

Что будет с электрическими приборами, изготовленными по стандартам СНГ в ДТЭК не уточняют.

Весной появились первые сообщения, что с июля напряжение в украинской сети поднимут с 220 до 230 вольт, сообщает Нацкомиссия по энергетике и коммуналке.

"В Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности - переход на номинальное напряжение 230/400 В. Одно из ключевых нововведений - установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В)", - говорится в сообщении.

Чиновники ожидают, что это снизит вероятность повреждения бытовой техники, потребность в использовании дополнительных защитных устройств, в частности стабилизаторов, будет способствовать повышению энергоэффективности, ведь электроприборы смогут работать в оптимальных условиях, без перегрузок и лишних потерь энергии.

Ранее было высказано мнение, что Украине может не хватить электроэнергии из-за жары и дефицита газа.