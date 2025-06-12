Проблемы с электроэнергией этим летом будут в Киеве и девяти областях.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире проекта "Суперпозиция".

"Когда нас заверяют, что мы всё пройдем, у нас не будет проблем, я вам скажу: да, действительно, полноценного блэкаута в Украине не будет. Но при этом прифронтовые области будут испытывать серьезные проблемы с поставкой электроэнергии. Сумская, Херсонская, Запорожская, Николаевская, Днепропетровская, Черниговская, Харьковская, Одесская, Киевская области, Киев и Одесса. Последние не прифронтовые, но сейчас там большие проблемы с сетями. Я не говорю, что будет страшная трагедия, однако отключения света будут. Да, население станут отключать в последнюю очередь. Но бизнес будут отключать, офисные центры и так далее", – сказал он.

По словам Попенко, отключать свет будут потому, что у Украины нет возможности покрывать пиковые нагрузки на энергосистему.

Ранее Попенко уже предрекал, что в летние месяцы Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии из-за высокой температуры воздуха и дефицита газа для тепловых электростанций.

В апреле в Херсонской ОВА сообщили, что в областном центре вследствие российских обстрелов было уничтожено одно из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры, которое питало город светом.