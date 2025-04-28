В Западной Европе произошло массовое отключение света. Электричество внезапно пропало в Испании, Португалии, Андорре, Бельгии, Германии и Франции.

Об этом сообщают западные СМИ.

По их данным, в португальском Лиссабоне остановилось метро и пассажиры оказались заблокированы в вагонах. Метро в Порту тоже закрылось. Во многих городах отключились светофоры, возникли перебои с мобильной связью, перестали работать банкоматы. Аэропорты Лиссабона, Порту и Фару перешли на использование резервных генераторов.

В испанском Мадриде временно остановлена работа аэропорта Барахас, в Барселоне и Мадриде перестало функционировать метро. В городах Испании также отключились светофоры, мобильная связь и платежные терминалы, полностью остановлены пассажирские поезда. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт.

Перебои со светом наблюдаются в ФРГ и Франции. Причем во Франции отключения света затронули не всю страну, а только Бургундию.

Власти и поставщики электроэнергии в упомянутых странах заверили, что делают все возможное для скорейшего возобновления подачи электричества.

По данным Financial Times, это отключение света стало одним из крупнейших в новейшей истории Европы.

Причины сбоя устанавливаются. Министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда заявил, что причиной масштабного отключения света в нескольких странах могла быть кибератака.

Между тем Украина предлагает свою помощь пострадавшим от масштабного блэкаута странам Пиренейского полуострова. Об этом написал в Фейсбуке министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы готовы поделиться знаниями и опытом, полученными, в частности, за время систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру", - написал министр.

В Украине в годы войны из-за ударов по энергетике регулярно происходят масштабные перебои со светом. Так, на прошлой неделе войска РФ уничтожили предприятие, которое питало светом Херсон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.

А 26 февраля в Украине перестала работать "Дия" и начался массовый сбой платёжных систем.