В Херсоне вследствие российских обстрелов уничтожено одно из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры, которое питало город светом.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, армия РФ в нарушение моратория на атаки по объектам энергетики наносила массированные удары из артиллерии и дронов по предприятию больше суток. Причем атаки БпЛА продолжаются до сих пор.

"Наши военные всю ночь сражались, чтобы отразить вражеские удары. Однако к утру россияне добились своего, уничтожив энергетический объект. Энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать энергетическую ситуацию в городе. Прошу всех максимально экономно пользоваться электроэнергией. В ближайшее время возможны вынужденные отключения", предупредил чиновник.

Напомним, 17 апреля истек срок 30-дневного моратория на удары по объектам украинской энергетики, объявленный российской стороной. Кремль не стал его продлевать.

Между тем Украина считает днем начала месячного моратория на удары по энергетической инфраструктуре 25 марта, поскольку тогда Белый дом опубликовал соответствующее заявление. То есть по мнению Киева мораторий еще длится.