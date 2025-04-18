Украина считает 25 марта днем начала месячного моратория на удары по энергетической инфраструктуре, поскольку тогда Белый дом опубликовал соответствующее заявление.

Об этом сообщил "Суспильному" источник в Офисе президента.

Напомним, вчера пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "мораторий на нанесение огневого поражения" по энергообъектам завершился 18 апреля. И, по его словам, Путин не давал по этому поводу новых указаний. Эту фразу можно трактовать двояко: как то, что мораторий не продлен и армия РФ может вновь начать наносить удары, так и то, что Путин не давал пока приказа о возобновлении ударов по украинской энергетике.

Напомним, Украина и Россия постоянно обвиняли друг друга в нарушениях моратория. Однако при этом как минимум с 25 марта обоюдных ударов по крупным энергообъектам вроде НПЗ, нефтебаз или электростанций не наблюдалось. То есть в целом интенсивность как украинских, так и российских атак по энергетике за время действия моратория значительно снизилась.

Война в Украине идет 1150-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в направлении Днепропетровской области под Покровском, сообщает Deep State. Главком Сырский заявил, что ВСУ контратакуют ближе к самому Покровску. РФ пытается закрепиться на северных окраин Торского на Лиманском направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.