С 1 июля 2025 года в Украине вступает в силу ряд значимых нововведений. Они коснутся социальной поддержки, правил для внутренних переселенцев, субсидий, техосмотра автомобилей и работы "Укрпочты".

Запланировано подорожание транспортных карт в Киеве. Начинается вступительная кампания для абитуриентов.

Подробно об этих и других изменениях – в материале "Страны".

Базовая социальная помощь семьям с низкими доходами

С 1 июля стартует пилотный проект по предоставлению базовой социальной помощи семьям с низкими доходами, которые уже получают определенные виды господдержки:

малообеспеченным семьям,

одиноким матерям,

многодетным семьям,

детям из неблагополучных семей, где родители уклоняются от уплаты алиментов или отсутствуют.

Заявления можно подавать как онлайн через портал "Дия", так и в бумажном виде в сервисных центрах Пенсионного фонда, независимо от места регистрации представителя семьи.

Размер выплаты рассчитывается как разница между базовой величиной 4500 грн на каждого члена семьи и среднемесячным доходом семьи.

Помощь назначается на полгода с автоматическим продлением в течение двух лет действия проекта.

Усиление контроля за ВПЛ

С 1 июля Министерство финансов будет ежемесячно проверять, не находились ли ВПЛ за пределами страны более 90 дней подряд.

Если такой факт подтвердится, последует дополнительная проверка, и в случае установления постоянного проживания за границей справка ВПЛ может быть аннулирована.

Исключения составляют служебные командировки, лечение, стажировки, уход за больным ребенком и другие уважительные причины.

Для ВПЛ, которые соответствуют критериям, выплаты на проживание автоматически продлятся с 1 июля: 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей и инвалидов.

Упрощение субсидий семьям с детьми и ВПЛ

В июле упрощается процесс назначения жилищных субсидий для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей с тремя и более детьми.

Теперь покупка жилья или земельного участка, наличие депозитов и расходы на нужды детей (одежда, питание, техника), подтвержденные документально, не будут препятствием для получения субсидии.

Порог задолженности, при котором сохраняется право на субсидию, увеличен с 680 грн до 4000 грн, что расширяет круг получателей.

В состав домохозяйства не будут включать лиц, зарегистрированных по адресу, но не проживающих и не указанных в декларации, их доходы и имущество не учитываются.

Допускается включение нескольких детских домов семейного типа в один домохозяйственный адрес. Для ВПЛ, не менявших место проживания, субсидии назначаются автоматически, что упрощает процедуру.

Новые стандарты техосмотра

С 1 июля вводится обязательная фото- и видеофиксация процесса техосмотра в пунктах контроля.

Каждое такое место должно иметь минимум две камеры, фиксирующие весь осмотр. Это направлено на борьбу с фиктивными техосмотрами и приближение к европейским стандартам.

Обязательный техосмотр касается коммерческих легковых автомобилей и прицепов старше 2 лет, грузовиков до и свыше 3,5 тонн, автобусов, такси и транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

За эксплуатацию без техосмотра предусмотрен штраф 340 грн, а за нарушения при проведении техосмотра – около 1400 грн.

При этом новые штрафы за превышение скорости и другие нарушения с 1 июля не вводятся, о чем писали паблики, и что было официально опровергнуто Нацполицией.

"Укрпочта": лимиты на выплаты наличными

С 1 июля "Укрпочта" вводит ограничения на выплаты наличными частным лицам в отделениях: максимум 100 тыс. грн в месяц и не более 10 операций в месяц. Эти меры не касаются предпринимателей.

Лимиты на наложенный платеж с выплатой на банковскую карту остаются без изменений: до 29 999 грн в день и 250 тыс. грн в месяц с соответствующим количеством операций.

Введение изменения поясняется повышением контроля и безопасностью денежных операций.

Переход на европейский стандарт напряжения: с 220 В на 230 В

С 1 июля в Украине изменяется стандарт напряжения в электросети с 220 В до 230 В.

Власти сообщают, что для потребителей это изменение пройдет незаметно, поскольку большинство бытовой техники рассчитано на европейские стандарты и выдерживает такое напряжение без ущерба.

Переход не повлияет на стоимость электроэнергии, так как оплата происходит за потребленный объём, а не за уровень напряжения.

Подорожание пластиковых транспортных карт в Киеве

Стоимость обычной "синей" транспортной карты в Киеве с 1 июля увеличится до 96 грн, а ученической – до 120 грн. Сообщается, что разница обусловлена особенностями производства: ученические карты делаются индивидуально с персонализацией, что повышает их себестоимость.

Ранее приобретенные карты остаются действительными, стоимость проезда не меняется.

Также в период летних каникул (1 июля – 31 августа) школьники будут платить за проезд на общих основаниях, но смогут воспользоваться скидкой 75% на проездные билеты.

Льготные проездные доступны в приложении "Киев Цифровой" и терминалах самообслуживания, с ценами от 72,5 грн за 46 поездок до 325 грн за безлимитный проезд.

Вступительная кампания в Украине в 2025 году

С 1 июля открывается регистрация электронных кабинетов для поступающих на бакалавриат через сайт ЕДЕБО. Прием заявлений и документов начнётся 19 июля и продлится до 18:00 1 августа.

Каждый абитуриент может подать до 15 заявлений, из которых 5 – на бюджетные места.

Регистрация на творческие конкурсы и собеседования для бюджетников пройдет с 3 по 10 июля, а для контрактников – до 25 июля.

Творческие конкурсы будут проводиться с 8 по 19 июля, а для контрактников – до 1 августа.