В Верховную Раду поступил проект закона, в котором предлагается отбирать водительские права у тех водителей, кто повторно нарушил правила обгона и проезда перекрестка.

Законопроект зарегистрировал в парламенте народный депутат Александр Горенюк.

Согласно проекту, за повторные нарушения вырастет сумма штрафов, а за некоторые нарушения могут лишить права вождения на 6-12 месяцев.

Ужесточить наказание предлагается за:

нарушение правил проезда пешеходных переходов и непредпочтение в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах,

проезд на запрещенный сигнал светофора или жест регулировщика,

нарушение правил проезда перекрестков,

нарушение правил обгона и встречного разъезда.

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