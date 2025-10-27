На фоне отключений света продавцы взвинтили цены на генераторы на 60% - Forbes
Генераторы и зарядные станции в Украине подорожали на 60% после возобновления отключений света вследствие воздушных ударов войск РФ.
Об этом сообщает Forbes.
Как пишет журнал, одна из торговых сетей в течение уже двух часов после обстрела подняла цену на зарядную станцию более чем на 2000 грн.
По данным издания, налоговая служба призывает магазины остановить искусственное повышение цен.
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире одного из телеканалов тоже сообщил о накручивании цен на фоне повышении спроса. Он отметил, что спрос на павербанки вырос в 8,4 раза, на зарядные станции - в 7 раз, а на дизель-генераторы - в 4,5 раза.
Новак добавил, что правительство может регулировать цены лишь в госсекторе, тогда как в частном сегменте возможна лишь частичная компенсация или стимулы для бизнеса.
А глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что после последних обстрелов цены на энергооборудование, включая продукцию EcoFlow, выросли на сотни процентов, а на некоторые товары - на несколько тысяч гривен.
Отметим, что популярные модели зарядных станций, стоившие еще месяц назад около 26 тысяч грн, сейчас продаются по 30-35 тысяч.
Эксперты прогнозируют, что высокий спрос на альтернативные источники энергии сохранится, пока продолжаются обстрелы и есть риски отключений света.
Ранее мы сообщали, что в Украине развернута сеть аккумуляторов американского производства, призванных помочь жителям пережить зиму в условиях постоянных российских обстрелов.
В прошлом году на фоне отключений электричества цены на накопители энергии и другую подобную технику тоже рекордно подскочили.