Генераторы и зарядные станции в Украине подорожали на 60% после возобновления отключений света вследствие воздушных ударов войск РФ.

Об этом сообщает Forbes.

Как пишет журнал, одна из торговых сетей в течение уже двух часов после обстрела подняла цену на зарядную станцию ​​более чем на 2000 грн.

По данным издания, налоговая служба призывает магазины остановить искусственное повышение цен.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире одного из телеканалов тоже сообщил о накручивании цен на фоне повышении спроса. Он отметил, что спрос на павербанки вырос в 8,4 раза, на зарядные станции - в 7 раз, а на дизель-генераторы - в 4,5 раза.

Новак добавил, что правительство может регулировать цены лишь в госсекторе, тогда как в частном сегменте возможна лишь частичная компенсация или стимулы для бизнеса.

А глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что после последних обстрелов цены на энергооборудование, включая продукцию EcoFlow, выросли на сотни процентов, а на некоторые товары - на несколько тысяч гривен.

Отметим, что популярные модели зарядных станций, стоившие еще месяц назад около 26 тысяч грн, сейчас продаются по 30-35 тысяч.

Эксперты прогнозируют, что высокий спрос на альтернативные источники энергии сохранится, пока продолжаются обстрелы и есть риски отключений света.

Ранее мы сообщали, что в Украине развернута сеть аккумуляторов американского производства, призванных помочь жителям пережить зиму в условиях постоянных российских обстрелов.

В прошлом году на фоне отключений электричества цены на накопители энергии и другую подобную технику тоже рекордно подскочили.