В регионах Украины введено ограничение электроснабжения. Это происходит из-за массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру страны.

В "Укрэнерго" заявили, что в Украине будут введены следующие ограничения:

с 00:00 до 23:59 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света объемом от 1,5 до 3,5 очередей;

с 00:00 до 23:59 для промышленности будут действовать графики ограничений мощности.

Касаемо Киева, в ДТЭК анонсировали запланированные ограничения:

Подчерк 1.1 - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 16:00 до 18:30;

Подчерк 1.2 - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 16:00 до 18:30;

Подчерк 2.1 - света не будет с 14:30 до 18:30;

Подчерк 2.2 - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30;

Подчерк 3.1 - света не будет с 00:00 до 00:30 и с 18:00 до 22:00;

Подчерк 3.2 - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

Подчерк 4.1 - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

Подчерк 4.2 - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

Подчерк 5.1 - света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

Подчерк 5.2 - света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

Подчерк 6.1 - света не будет с 00:30 до 04:30, с 14:00 до 16:30 и с 21:30 до 24:00;

Подчерк 6.2 - света не будет с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00.

В компании ЦЭК анонсировали графики почасовых отключений в Днепропетровской области:

Подчерк 1.1 очередь: с 06:30 до 10:00 и с 13:30 до 20:00.

Подчерк 1.2 очередь: с 06:30 до 10:00 и с 13:30 до 20:30.

Подочередь 2.1 очередь: с 06:30 до 10:00 и с 13:30 до 20:30.

Подочередь 2.2 очередь: с 06:30 до 10:00 и с 13:30 до 17:00.

Подочередь 3.1 очередь: с 00:00 до 02:30, с 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 22:30.

Подчерк 3.2 очередь: с 00:00 до 02:30, с 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 22:30.

Подочередь 4.1 очередь: с 00:00 до 02:30, с 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 24:00.

Подочередь 4.2 очереди: с 00:00 до 02:30, с 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 24:00.

Подчерк 5.1 очередь: с 02:30 до 06:30, с 14:00 до 17:00 и с 22:30 до 24:00.

Подчерк 5.2 очередь: с 02:30 до 06:30, с 14:00 до 17:00 и с 22:30 до 24:00.

Подчерк 6.1 очередь: с 02:30 до 06:30, с 14:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00.

Подчерк 6.2 очередь: с 02:30 до 06:30, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00.

В Одесской области опубликован такой график.

В НЭК "Укрэнерго" заявили о применении графиков почасовых отключений в Черкасской области:

Подчерк 1.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Подчерк 1.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Подчерк 2.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Подчерк 2.2 04:00 - 06:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Подчерк 3.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

Подчерк 3.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

Подчерк 4.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 22:00

Подчерк 4.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 22:00

Подчерк 5.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 08:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 5.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 6.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Полтавскую область также затронут отключения:

с 00:00 по 10:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.

с 10:00 по 14:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.

с 14:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 3,5 очередей.

с 20:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Харьковская область ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение будут слледующие:

Подчерк 1.1 - 07:00-10:00; 17:30-21:00;

Подчерк 1.2 - 07:00-10:00; 17:30-21:00;

Подчерк 2.1 - 07:00-10:00; 14:00-21:00;

Подчерк 2.2 - 07:00-10:00; 14:00-21:00;

Подчерк 3.1 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00;

Подчерк 3.2 - 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00;

Подчерк 4.1 - 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00;

Подчерк 4.2 - 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00;

Подчерк 5.1 - 03:30-07:00; 14:00-17:30;

Подчерк 5.2 - 03:30-07:00; 17:30-20:00;

Подчерк 6.1 - 03:30-07:00; 17:30-24:00;

Подочередь 6.2 - 03:30-07:00; 10:00-14:00; 17:30-24:00.

В Запорожской области согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, будут также примененятся графики почасовых отключений.

Одновременно будут отключаться: 00:00-10:00 - 2 очереди, 10:00-14:00 - 2,5 очереди, 14:00-20:00 - 3,5 очереди, 20:00-24:00 - 3 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (с учетом 30 минут на переключение):

Подчерк 1.1: 02:30 - 06:00, 13:00 -16:30, 20:00 - 24:00.

Подчерк 1.2: 02:30 - 06:00, 13:00 - 16:30, 20:00 - 24:00.

Подчерк 2.1: 02:30 - 06:00, 13:00 - 16:30, 23:30 - 24:00.

Подчерк 2.2: 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:00, 09:30 - 16:30, 23:30 - 24:00.

Подчерк 3.1: 00:00 - 02:30, 09:30 - 13:00, 16:30 - 23:30.

Подчерк 3.2: 00:00 - 02:30, 09:30 - 13:00, 16:30 - 23:30.

Подчерк 4.1: 00:00 - 02:30, 09:30 - 13:00, 20:00 - 23:30.

Подчерк 4.2: 00:00 - 02:30, 09:30 - 13:00, 16:30 - 23:30.

Подчерк 5.1: 00:00 - 00:30, 06:00 - 09:30, 16:30 - 20:00, 23:30 - 24:00.

Подчерк 5.2: 06:00 - 09:30, 13:30 - 20:00, 23:30 - 24:00.

Подчерк 6.1: 06:00 - 09:30, 13:30 - 20:00.

Подчерк 6.2: 06:00 - 09:30, 13:00 - 20:00.

В Кировоградской области изменили график почасовых отключений электричества:

Подчерк 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24.

Подчерк 1.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24.

Подчерк 2.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24.

Подчерк 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24.

Подчерк 3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24.

Подчерк 3.2: 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24.

Подчерк 4.1: 04-06, 12-14, 16-19, 20-22.

Подчерк 4.2: 04-06, 08-10, 16-18, 19-22.

Подчерк 5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22.

Подчерк 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22.

Подчерк 6.1: 00-02, 04-06, 12-15, 16-18, 20-22.

Подчерк 6.2: 00-02, 04-06, 12-14, 15-18, 20-22.

В Сумской области будут действовать следующие графики почасовых отключений:

с 00:00 до 10:00 - 2 очереди.

с 10:00 до 14:00 - 2,5 очереди.

с 14:00 до 20:00 - 3,5 очереди.

с 20:00 до 24:00 - 3 очереди.

В Черниговской области, по команде НЭК "Укрэнерго", 15 ноября будет действовать такой график почасовых отключений (ГПВ).

