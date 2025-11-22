В Кривом Роге идут протесты против отключений света. Люди собрались на митинг перед горсоветом и перекрывают движение на дорогах.

Об этом пишут местные СМИ и публикуют видео протеста.

Митингующие называют графики отключений несправедливыми и требует навести с этим порядок.

К людям вышел директор департамента развития инфраструктуры города Иван Карий и представитель ДТЭК Сергей Костюк.

"В ни одном городе Украины городская власть никак не влияет на отключения", - заявил Карий.

А Костюк подтвердил, что часть домов не отключают постоянно, но объяснил это тем, что в тех районах находится критическая инфраструктура, которую нельзя обесточивать.

Напомним, по данным СМИ, этой зимой в Украине ожидается больше отключений света, чем в прошлые зимние сезоны.



BBC пишет, что Россия пытается разрушить энергетику Украины и вызвать недовольство правительством.



А начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о новой тактике, которую Россия применила во время ночной атаки 8 ноября.

