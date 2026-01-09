Слив воды в многоэтажках Киева после ночной атаки РФ действительно проводится, но не означает длительного отсутствия тепла.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в своём Telegram-канале.

Власти отмечают, что слив воды - это обязательное техническое мероприятие при минусовой температуре и прекращении циркуляции жидкости, чтобы батареи не лопнули.

"Во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слив воды из домовых систем отопления является обязательной технической процедурой. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и именно сливы позволяют предотвратить повреждение сетей и оборудования", - пояснили в ведомстве.

В КГГА добавили, что такую процедуру применяют даже тогда, когда отключение может длиться несколько часов или сутки. Это требование безопасности.

Воду слили, пока будет продолжаться восстановление тепла. Администрация сообщает, что ситуация в Киеве "чрезвычайно сложная, но контролируется".

Ранее в Верховной Раде сообщили, что во многих районах Киева после массированного ночного обстрела работники коммунальных служб получили указание слить воду из внутридомовых систем, а отопление вернут только при плюсовой температуре.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что половина многоквартирных домов города осталась без отопления из-за ночной атаки РФ, и призвал жителей временно покинуть столицу.