Спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Украине прозвали "Котом".

Об этом сам Келлог сообщил на своей странице в соцсети Х.

"Поскольку имя "Кит" по-украински звучит как "Кот", украинцы прозвали меня в роли спецпредставителя Келлога "котом". Когда "Кот" посещает Украину, Россия приостанавливает удары по мирному населению, давая им несколько ночей покоя. Мира, который сильная Америка дарит другим странам", – написал спецпредставитель Дональда Трампа.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский снова похвалил спецпредставителя президента США Кита Келлога за отсутствие обстрелов Киева. Он сказал, что спецпредставитель Трампа защищает украинское небо лучше систем ПВО Patriot.

Война в Украине продолжается 1298-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 13 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает наступление в Днепропетровской области, продвигаясь сразу на четырёх участках. Президент США Дональд Трамп впервые предметно прокомментировал падения российских БПЛА в Польше, заявив, что может ввести в отношении Москвы пошлины, жёсткие санкции против банков РФ и принять меры в отношении поставок российской нефти. В Беларуси, а также западных регионах РФ начались крупнейшие учения "Запад-2025".

