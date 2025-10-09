У США есть "мощное оружие", которого ещё нет у Киева, но его могут передать.

Об этом заявил постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер в ходе краткого интервью прессе.

По его словам, эти вооружения способны нанести "серьёзный ущерб в любом месте и в любое время".

"И некоторые из них потенциально могут перебрасываться в Украину для использования, и это может изменить расчёты (в войне с РФ - ред.)", – сказал военный чиновник.

Уитакер отметил, что в российско-украинской войне ещё не достигнута точка, когда глава РФ Владимир Путин согласился бы сесть за стол переговоров.

Напомним, в последние недели чиновники и политики обсуждают готовность Белого дома передать Украине ракеты дальнего поражения "Томагавк" для нанесения ударов глубоко на территории РФ, однако президент США Дональд Трамп всё ещё не дал ответа на вопрос, согласится он предоставить Киеву эти вооружения.

На днях спецпред президента США Кит Келлог заявил, что Трамп не против глубоких ударов ВСУ по России, но насчёт "Томагавков" решение ещё не принял.

Также мы рассматривали, какие могут быть последствия передаче Украине нового оружия от США.