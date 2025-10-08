Президент Украины Владимир Зеленский утвердил план спецопераций СБУ против России.

Об этом Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем обращении.

"По поводу наших операций – я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну", – сказал украинский президент.

Ранее Зеленский предупредил об ударах по российской энергетике в случае попытки устроить блэкаут в Украине, заявив, что, если будет угроза масштабных отключений света столице Украины, в Москве должны понимать, что тогда будет то же самое в столице России.

Война в Украине идет 1323-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями среды, 8 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, российские войска продвинулись на Днепропетровском и Запорожском направлениях. Минобороны РФ сообщило о захвате Нововасильевского в Запорожской области. Украина потерю населенного пункта не подтверждала. Также РФ нанесла новые удары по украинской энергетике. Под обстрел попали объекты в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

