Негласным агентам Службы безопасности Украины после работы в России меняют внешность с помощью пластических операций.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью телеканалу "Мы - Украина".

"Сверхважный элемент – это прежде всего безопасность этих людей. И когда они возвращаются из вражеских тылов, выполнив ту или иную сверхсложную операцию, то прежде всего следует обеспечить их безопасность. Поэтому здесь, у нас, действует целая программа, целый комплекс мер безопасности. В том числе в случае необходимости и с согласования с этим непосредственно источником мы изменяем в действительности им внешность", - сказал Малюк.

На вопрос, действительно ли приходилось прибегать к смене внешности, он заявил, что так происходило не раз.

"Есть ведущие пластические хирурги с мировым именем, которые прилагают к этому усилия. Затем готовятся документы прикрытия, и эти люди начинают жизнь заново — фактически с нуля, если мы понимаем, что враг следит и хочет их настичь", - заявил Малюк.

Ранее мы рассказывали о 37-летнем гражданине Украины Артеме Тимофееве, который, возможно, причастен к подготовке в России операции "Паутина".

Вследствие этой операции были уничтожены с помощью дронов российские стратегические бомбардировщики.