Украинские военные на передовой высказываются против вывода ВСУ из Донецкой области, что является одним из пунктов плана США по остановке войны в Украине.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Так, старший сержант ВСУ Владимир Ржавский заявил, что украинские военные не выполнят приказ об отступлении из Донецкой области. Он сказал, что хотел бы услышать объяснение от военного руководства о том, почему армия Украины должна оставить позиции.

"Если это будет приказание без объяснений, оно не будет выполнено. Это не руководство государства сидит в окопах. Это наши ребята в окопах. Они имеют право решать", – объяснил Ржавский.

О том, что такой приказ воспримут негативно в армии, заявил телеканалу и украинский военный эксперт Николай Белесков.

"Я не буду строить предположения, как люди будут себя вести, если будет приказ уйти, но, очевидно, его не воспримут положительно", – сказал он.

При этом NBC пишет, что другие опрошенные солдаты, хотя и критикуют план президента США Дональда Трампа, но надеются, что после установления мира смогут вернуться к нормальной жизни.

Напомним, по данным The Washington Post, на переговорах в США Умеров согласился на вывод украинских войск из Донбасса и сокращение ВСУ.

Ранее в The Telegraph писали, что мирный план Трампа включает передачу Донбасса в аренду России с выплатами Киеву.