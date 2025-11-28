Счётная палата провела аудит оборонных закупок по тыловому направлению обеспечения Вооруженных сил Украины в 2024 году. Аудит выявил огромные проблемы.

О результатах проверки сообщается на сайте Счётной палаты.

Проверка касалась деятельности Министерства обороны и ГП "Государственный оператор тыла" (ГОТ). Её цель - определить, насколько закупки госпредприятия соответствуют требованиям нормативно-правовых актов.

По итогам аудита выяснилось, что внедренная в 2024 году обновленная модель тыловых закупок - когда Минобороны формирует политику и контролирует качество, ГОТ проводит закупки - имеет недостатки и не дала желаемого результата. Минобороны не обеспечило оптимальное распределение закупочных функций между своими подразделениями и службой государственного заказчика. Из-за несистемных кадровых решений расходы на содержание подразделений, вовлеченных в тыловое обеспечение, выросли на 35 млн грн.

Общие административные расходы сферы выросли до 285 млн грн — в 3,4 раза больше, чем в 2023 году.

Выявлена нехватка средств и неэффективное их использование.

На продовольственное и вещевое обеспечение в бюджете заложено лишь 44,5% от потребности, а на топливо — 73%.

Армия частично проедала запасы, тогда как 400 млн грн остались неиспользованными.

Свыше 11 млрд грн, переданных ГОТ в качестве предоплаты, не обеспечили своевременных поставок:

продукцию на 10 млрд грн не поставили в сроки;

800 млн грн возвращено в бюджет;

31 млн грн превратились в просроченную задолженность.

Также аудиторы выяснили, что хотя ГОТ и провел 95% закупок через электронную систему, однако из-за нарушений и ошибок в тендерной документации 100 лотов (7,2% объявленных) были оспорены и отменены, 216 (15,5%) признаны неуспешными из-за отсутствия предложений.

Прозрачность закупок не гарантировала отбора надежных поставщиков: из 718 контрактов в 60% случаев объемы или сроки поставки были изменены на худшие для государства. 40 контрактов расторгнуты.

Поставщики, которым перенесли сроки поставок, ушли от ответственности и уплаты санкций за несвоевременное и ненадлежащее выполнение обязательств. Из-за ненадлежащего применения банковских гарантий бюджет недополучил около 2 млрд грн начисленных штрафных санкций.

Выявлены случаи неправомерного повышения стоимости закупок почти на 98 млн грн.

Наконец, опрос 25 тысяч военнослужащих, который Счётная палата провела совместно с Министерством обороны, установил, что качество тылового обеспечения остаётся болезненным вопросом для армии. Чаще всего военные сообщали о проблемах с износом и качеством снаряжения, однообразием питания и перебоями в поставках топлива.

Лишь четверть участников опроса удовлетворены снаряжением, полученным от государства; 60% заявили, что вынуждены покупать вещевое имущество за собственные деньги; более половины выразили недовольство качеством питания; 26% отметили нехватку топлива в подразделениях.

Отчет будет направлен в Верховную Раду, профильный комитет, Кабмин, президенту и в Офис генпрокурора.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что правительство приступило к аудиту всех государственных компаний.



Также он анонсировал проведение аудита государственных компаний и поручил оперативно информировать ключевых партнёров Украины о его результатах и принятых решениях.