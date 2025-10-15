В среду, 15 октября, в Украине идет 1330-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 15 октября

10.37 Киевский ТЦК называет дезинформацией фотографии загаженного распределительного центра на ДВРЗ.

"Изображены фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, подтверждения, что это именно он, нет. Также советуем гражданам проявить сознание и убирать за собой последствия своей жизнедеятельности в местах общего пользования, а не фотографировать и выдавать фото за сборный пункт, тем самым дискредитируя ВСУ", - заявляет ТЦК.

В центре заверяют, что на сборном пункте "поддерживается чистота и надлежащий порядок", хотя условия "действительно не класса гостиницы люкс". При этом, как на самом деле выглядит сборный пункт, в ТЦК не показали.

10.32 Россия этой ночью атаковала украинскую ТЭЦ, сообщает "Нафтогаз".

Также за последнюю неделю была трижды атакована газовая инфраструктура в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

10.22 Украина готовится воевать еще три года. Об этом заявил глава МИД Польши Сикорский, передает Reuters.

Он призвал Европу готовиться к такому периоду поддержки Украины.

"Украинцы планируют эту войну на три года, что разумно. И нам нужно убедить Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года", - отметил Сикорский.

10.10 Глава Пентагона Хегсет прибыл в Брюссель, где состоится встреча министров обороны стран НАТО и заседание контактной группы по вооружению для Украины "Рамштайн". Он призвал страны НАТО выделять больше средств на закупку американского оружия для Украины по программе PURL.

Финляндия уже объявила, что внесет деньги в PURL. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен, не уточняя, о какой сумме идёт речь.

9.43 На сегодняшнем "Рамштайне" не будет обсуждаться поставка Украине дальнобойных ракет, потому что это двухсторонний вопрос, заявил генсек НАТО Рютте.

"То есть - какие некоторые страны хотят или не хотят поставлять это Украине. Но это не в повестке дня сегодня", - сказал генсек НАТО.

9.37 В Чернигове и пригороде ночью дроны атаковали заправки, сообщает оперкомандование "Север".

9.32 В Черкасской области также частично применены графики аварийных отключений, сообщает ОВА.

Тем временем в Полтавской области их отменили.

Ранее с утра сообщалось об отключениях в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

8.25 В Лозовой и Изюме Харьковской области тоже отключили свет.

Мэр Лозовой Зеленский заявил, что из-за атак на энергетические объекты в Лозовской общине возникли проблемы с электричеством и водой.

“Обесточено коммунальное предприятие “Лозоваводосервис”. Запускаем альтернативное питание”, - сказал мэр.

Также частично обесточен Изюм. Ночью 15 октября городская военная администрация сообщала о двух дронах “Шахед”, направлявшихся в сторону города. Вскоре после этого в Изюме прогремели два взрыва.

8.13 Аварийные отключения света ввели также в Полтавской и Кировоградской областях, сообщают местные облэнерго.



8.06 Ночью российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область ударными дронами. Повреждена энергетическая инфраструктура, после чего в регионе ввели экстренные отключения света.

Разрушения зафиксированы на территории транспортного и промышленного предприятий.

По данным местных властей, силы ПВО сбили 37 вражеских беспилотников. В Павлограде, Каменском и Славгородском обществе возникли пожары.

На видео - прилеты в Павлограде.

7.59 В Днепропетровской области с утра снова ввели экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.

Их уже вводили накануне вечером.

7.58 Российские войска захватили три села на Донбассе - Перестройку, Комар и Мирное, сообщает Deep State. В том же районе они продвинулись под Воскресенкой.

Севернее, уже на территории Днепропетровской области, россияне продвинулись около Ивановки.