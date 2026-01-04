У ВСУ резко ухудшилась ситуация с логистикой на лиманском направлении.

Об этом сообщает боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным Осман в своём телеграм-канале.

По его словам, переправы уничтожаются корректируемыми авиационными бомбами, а их восстановление почти невозможно из-за постоянной работы ударных крыльев. Количество дронов и авиации он назвал крайне высоким.

"Транспорт почти не имеет шансов на движение, пехота вынуждена передвигаться пешком", - написал Бунятов.

Напомним, по данным украинского военного паблика Deep State, за декабрь у россиян было больше всего продвижения в направлении Славянска (куда входит и Лиманский участок).

Кроме того, по данным паблика, армия РФ захватила в 2025 году 4336 кв. км территории Украины, что составляет около 0,72% всей страны в границах 1991 года. С 1 января 2023 года по 1 января 2026 года общий прирост захваченной территории составил 7463 кв. км, или 1,28% от всей территории Украины.

