Армия РФ обстреляла энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины ракетами и дронами
В ночь на 26 февраля армия РФ атаковала объекты энергетики и гражданскую инфраструктуру Украины.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня ночью Россия снова воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов. Четыреста двадцать дронов, большинство из которых - "Шахеды", и 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических, выпустили по нашим людям", - написал Зеленский.
По его словам, есть разрушения в восьми областях, повреждено много частных и многоэтажных домов, уже известно о десятках раненых людей в результате этой атаки, среди них есть дети.
"Били также по газовой инфраструктуре на Полтавщине, по электроподстанциям на Киевщине и Днепропетровщине. Спасатели работали на Черниговщине, Запорожье, Харьковщине, Кировоградщине, Виннитчине, Киевщине и в столице", - рассказал президент.
Тем временем Воздушные силы ВСУ сообщают, что РФ атаковала двумя противокорабельными ракетами "Циркон", 11 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400", 24 крылатыми ракетами Х-101, двумя управляемыми ракетами Х-69, а также 420 ударными БпЛА.
Из 39 ракет этой ночью удалось сбить 32, в том числе 4 баллистические из 11.
Из 420 ударных дронов были сбиты 374.
Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА в 32 местах, а также падение сбитых дронов или их обломков в 15 местах.
Напомним, на днях президент заявил, что Россия теперь наносит удары и по водной инфраструктуре Украины.
Война в Украине продолжается 1464-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 26 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.
Накануне в среду стало известно, что российские войска смогли уничтожить дамбу в районе Осыково с помощью трёхтонной авиабомбы. Это было сделано, чтобы нарушить логистику ВСУ в соседней Константиновке. Также 25 февраля сообщалось, что до Харькова начали долетать российские FPV-дроны на оптоволокне. Первый такой случай зафиксировали на северной окраине города.