В ночь на 26 февраля армия РФ атаковала объекты энергетики и гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня ночью Россия снова воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов. Четыреста двадцать дронов, большинство из которых - "Шахеды", и 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических, выпустили по нашим людям", - написал Зеленский.

По его словам, есть разрушения в восьми областях, повреждено много частных и многоэтажных домов, уже известно о десятках раненых людей в результате этой атаки, среди них есть дети.

"Били также по газовой инфраструктуре на Полтавщине, по электроподстанциям на Киевщине и Днепропетровщине. Спасатели работали на Черниговщине, Запорожье, Харьковщине, Кировоградщине, Виннитчине, Киевщине и в столице", - рассказал президент.

Тем временем Воздушные силы ВСУ сообщают, что РФ атаковала двумя противокорабельными ракетами "Циркон", 11 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400", 24 крылатыми ракетами Х-101, двумя управляемыми ракетами Х-69, а также 420 ударными БпЛА.

Из 39 ракет этой ночью удалось сбить 32, в том числе 4 баллистические из 11.

Из 420 ударных дронов были сбиты 374.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА в 32 местах, а также падение сбитых дронов или их обломков в 15 местах.

Напомним, на днях президент заявил, что Россия теперь наносит удары и по водной инфраструктуре Украины.

Война в Украине продолжается 1464-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 26 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в среду стало известно, что российские войска смогли уничтожить дамбу в районе Осыково с помощью трёхтонной авиабомбы. Это было сделано, чтобы нарушить логистику ВСУ в соседней Константиновке. Также 25 февраля сообщалось, что до Харькова начали долетать российские FPV-дроны на оптоволокне. Первый такой случай зафиксировали на северной окраине города.