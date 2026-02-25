До Харькова начали долетать российские FPV-дроны на оптоволокне.

Об этом сообщил специалист по системам РЭБ и советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" в своем Telegram-канале.

По его словам, первый случай зафиксировали на северной окраине города.

Бескрестнов считает, что эта угроза потребует технологического решения.

"Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать. Обнаружение на основе РЭР (радиоэлектронная разведка, – Ред.) здесь не сработает, помогут РЛС (радиолокационная станция, – Ред.), но в случае низкого полета ФПВ и они не являются панацеей. Акустика? Возможно", – добавил он.

При этом в областной прокуратуре подтвердили, что военные РФ, нарушая законы и обычаи войны, применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне. Отмечается, что он влетел в дерево.

"Указанный факт является первым зафиксированным случаем применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову с начала полномасштабного вторжения РФ", — подчеркнули в ведомстве.

