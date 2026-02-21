Дроны атаковали город Альметьевск в российской Республике Татарстан.

Об этом заявила глава района Гюзель Хабутдинова.

Она сообщила о "попытке" поразить "производственные объекты" и работу ПВО в регионе.

Позже власти Татарстана заявили, что на Республику была предпринята массированная атака с использованием БпЛА и других средств, но она была отражена.

Жертв и разрушений нет, предприятия свою работу не останавливали.

"Отменен режим "Беспилотная опасность" на территории Республики Татарстан (в 12:40). Для международных аэропортов Казани и Нижнекамска отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности в Казани сегодня отменены уличные мероприятия, подразумевающие скопление людей", - говорится в публикации.

При этом, в новостных пабликах выкладываются видео сегодняшней атаки с дронами, похожими на "шахеды".

Напомним, вчера воздушному удару подверглась Удмуртская Республика Приволжского федерального округа РФ.

Война в Украине продолжается 1459-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 21 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State заявил о продвижении российских войск в направлении Славянска, Краматорска и под Гуляполем. В Полтавской области атакована нефтегазовая инфраструктура, начался пожар. В результате ударов по энергетике были обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Зеленский сообщил, что десять тысяч северокорейских солдат находятся в РФ на учениях. СМИ сообщили, что Зеленский готовится воевать с Россией еще три года.