В Ленинградской области в здании военной комендатуры во Всеволожском районе прогремел взрыв. В результате погибли три человека.

Об этом сообщают российские СМИ.

Предварительно, взрыв произошел на третьем этаже здания около 14:20 по московскому времени (13:20 по Киеву). Как уточняют журналисты, речь идет о здании военной полиции, расположенном в Сертолово. Оно частично обрушилось.

По данным журналистов, под завалами могут находиться четверо военнослужащих. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подтвердил прессе обрушение здания военной полиции.

"Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово. На месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются", - отметил Дрозденко.

