В сети публикуют видео и фото моментов подлета ракеты к штабу российского Черноморского флота в Севастополе и клубов дыма после его поражения.

На фото хорошо заметна ракета, летящая к зданию штаба, при этом штаб уже горит. Это означает, что прилетов по нему было минимум два.

Ранее обозреватель BBC News по вопросам вооружений Крис Партридж предположил, что удар по штабу Черноморского флота был нанесен либо британской, либо украинской ракетой.

Мы подробно разбирали, что известно об атаке на штаб флота в Крыму.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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