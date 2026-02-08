Генеральный штаб ВСУ заявляет о том, что во время поражения полигона "Капустин Яр", откуда, как считается, россияне запускают ракеты "Орешник", был поврежден объект обслуживания баллистических ракет.

Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.

"По результатам предыдущих поражений по Государственному центральному межвидовому полигону МО РФ "Капустин Яр" Астраханской области РФ подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения", - заявили в Генштабе.

Отметим, что Россия удары не подтверждала.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что в ночь на 8 февраля был поражён склад материально-технического обеспечения подразделения армии РФ в районе оккупированной Розовки Запорожской области. А чера, в районе населенного пункта Красногорское Запорожской области был поражён район сосредоточения живой силы противника.

Также в районе н.п. Новоэкономическое Донецкой области, был поражён пункт управления БпЛА РФ.

Потери противника и масштабы нанесённого ущерба уточняются.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что по полигону "Капустин Яр" наносился удар ракетами "Фламинго".

Напомним, в прошлом месяце у города Нея в Костромской области был поражён склад боеприпасов Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ.