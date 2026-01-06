У города Нея в Костромской области поражен склад боеприпасов Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ.

Об этом сообщает в Фейсбуке Генштаб ВСУ.

"С целью снижения военного потенциала противника подразделения Сил обороны Украины поразили 100-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в районе населенного пункта Нея (Костромская область, РФ). Цель поражена. На территории объекта зафиксирован пожар. Масштаб ущерба уточняется. По предварительной информации, объявлена ​​эвакуация местного населения. 100-й арсенал ГРАУ – складской комплекс длительного хранения боеприпасов, входящий в систему обеспечения сухопутных войск, ВДВ и ВКС РФ. Объект выполняет функции учета, технического обслуживания, хранения и подготовки к отгрузке артиллерийских боеприпасов, а также ракеты тактического и оперативно-тактического уровней", - сказано в публикации.

Также Генштаб заявил об ударе в ночь на 6 января по нефтебазе "Геркон Плюс" в районе населенного пункта Стрелковые Хутора Липецкой области. Там были взрывы и возник пожар.

Что касается арсенала, то губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил лишь о повреждении домов из-за атаки БпЛА. По его словам, "на месте падения осколков зафиксировано возгорание", которое быстро ликвидировали.

Незадолго до нового года Украина поразила НПЗ в Сызрани и еще несколько важных объектов в РФ.

Война в Украине идет 1413-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 6 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты Deep State, российские войска за выходные продвинулись под Покровском и Мирноградом, а также в районе Северска и к западу от Часова Яра в Донецкой области. Кроме того, армия РФ увеличила зону контроля возле Грабовского и Высокого в Сумской области.

