Служба безопасности Украины заявляет о поражении дальнобойными дронами Центра спецопераций "Альфа" двух российских истребителей Су-27 на аэродроме "Бельбек" в Крыму.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

По информации СБУ, один из самолетов находился на рулижной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету - его уничтожили.

Как утверждается, один самолет уже был снаряжен и готовился к боевому вылету.

Ориентировочная стоимость обоих самолетов оценивается в около 70 миллионов долларов США. Кроме того, дополнительно подтверждено поражение диспетчерской башни, что может усложнить организацию и контроль полетов на аэродроме.

Напомним, в начале месяца Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляло о поражении российского истребителя МиГ-29 в Крыму. В дополнение публиковался видеоролик с места событий.

