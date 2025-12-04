Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет о поражении российского истребителя МиГ-29 в Крыму. В дополнение публикуется видеоролик с места событий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предоставленной информации ГУР, дрон поразил самолет, который стоял на территории военного аэродрома "Кача".

Отмечается, что операцию осуществили бойцы подразделения "Призраки".

В эту же ночь под их удар попал аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" возле временно оккупированного Симферополя.

"Спецподразделения ГУР продолжают системно ослаблять систему противовоздушной обороны россиян над временно оккупированным полуостровом, уничтожая радары, зенитные комплексы, а отныне — и истребительную авиацию вооруженных сил РФ", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ГУР сообщали, что корабль Черноморского флота РФ был поражён безэкипажным катером под Новороссийском.

Также Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что летом 2023 года украинские силы смогли уничтожить один из трёх ракетных комплексов "Орешник" на территории России.