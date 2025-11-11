В России заявляют, что предотвратили попытку угона истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал".

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, операцию проводила украинская военная разведка (ГУР) и её "британские кураторы".

Попытка вербовки российских лётчиков проходила осенью 2024 года через мессенджеры и электронную почту. Им предлагали до трёх миллионов долларов и гражданство западных стран за содействие в угоне самолёта.

Лётчики заявили о попытке вербовки в ФСБ, и дальнейшее общение проходило под контролем российской спецслужбы.

ФСБ утверждает, что в схеме вербовки также участвовала журналистская структура Bellingcat, от имени которой представился вербовщик (он назвался журналистом Сергеем Луговским). Он пытался выйти на российских пилотов, предлагая интервью и затем - угон самолёта.

Борт, согласно договоренностям, должен был прибыть в Украину в ночь на 10 ноября. Однако, как утверждают в Москве, российские войска нанесли удары ракетами "Кинжал" в ночь с 9 на 10 ноября 2025 года по "главному центру радиоэлектронной разведки ГУР в городе Бровары" и по аэродрому Староконстантинов, где, как заявляется, ожидали самолёта.

ФСБ утверждает, что основной целью операции была попытка захвата МиГ-31 и подведения его под удар натовской ПВО над Чёрным морем - чтобы обвинить Москву попытке нападения на страны Альянса.

Украина данную информацию не подтверждала.

Напомним, похожая история случилась в 2022 году, когда Украина пыталась договориться с российским летчиком об угоне самолёта, но тот сообщил об этом ФСБ и вместо угона самолёта был нанесён удар по ожидавшему его украинскому аэродрому. Эту информацию подтвердила позже СБУ, которая объявила подозрение бывшему разведчику Червинскому, руководившему операцией.

А в ноябре прошлого года ФСБ сообщила о предотвращении операции ГУР по угону вертолёта радиоэлектронной борьбы.