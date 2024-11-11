Федеральная служба безопасности Российской Федерации утверждает, что украинская разведка попыталась организовать угон военного вертолета Ми-8, чтобы затем переправить его на территорию Украины.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на ФСБ.

Как утверждает спецслужба, операция украинской разведки длилась около года. Вертолет представлял особую ценность, поскольку был переоборудован для радиоэлектронной борьбы.

Российскому пилоту написали в Телеграм с предложением угнать вертолет. За это ему пообещали 750 тысяч долларов и вид на жительство в Чехии.

ФСБ сообщила, что изначально контролировала процесс вербовки и пилот действовал под ее контролем. Он дал согласие на перелет в Украину, чтобы вскрыть позиции украинской ПВО и места дислокации подразделений ВСУ. По ним, как утверждает ФСБ, "впоследствии нанесено эффективное огневое поражение".

Таким образом, угон удалось предотвратить.

Украина не подтверждала этой операции.

Напомним, ранее уже был случай угона вертолета в Украину, который осуществил пилот Максим Кузьминов, впоследствии убитый в Испании.

Сегодня американское издание написало, что украинская разведка создала двойника Кузьминова, чтобы сформировать впечатление, будто он жив, а работающие на Украину граждане всегда будут в безопасности.

Также ФСБ и СБУ заявляли, что летом несколько украинских офицеров во главе с Романом Червинским неудачно пытались завербовать российского пилота, чтобы он угнал самолёт. В итоге было вскрыто месторасположение украинских систем ПВО и россияне нанесли удар по военному аэродрому Канатово в Кировоградской области. За это Червинского СБУ обвинила в самодеятельности и предъявила ему подозрение в превышении полномочий.