Украинская разведка создала двойника убитого в Испании российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова, чтобы сформировать впечатление, будто он жив, а работающие на Украину граждане всегда будут в безопасности.

Об этом сообщает американский канал CBS News со ссылкой на источники.

В материале канала говорится, что летом в соцсетях появились фотографии якобы Кузьминова на авиашоу, то есть спустя пять месяцев после его убийства. По данным издания, на снимках был двойник, носивший маску, грим и другую сложную маскировку.

"Украинцы, вероятно, проводили собственную кампанию по дезинформации, пытаясь победить россиян в их собственной игре. Их целью было заставить мир думать, будто Кузьминов пережил покушение и все еще работает на Украину. Это и сигнал другим россиянам, что они будут в безопасности, если тоже перейдут на сторону Киева", - пишет CBS.

Настоящий же Кузьминов похоронен в безымянной могиле на юге Испании.

Напомним, 28-летний пилот служил в 319-м отдельном вертолетном полку воинской части 13984 в Приморском крае России. В эфире телемарафона показали видео, на котором Кузьминов рассказывает, что ещё во время службы на Дальнем Востоке связался с украинской разведкой и, когда оказался в зоне боевых действий, перелетел в Украину на малой высоте в режиме радиомолчания.

Кузьминов переехал в Испанию, где пользовался украинским "планом защиты". Но при этом на новом месте жительства хвастался своими деньгами и громкой историей угона вертолета.

В феврале он был найден мертвым.