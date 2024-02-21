Убитый российский лётчик Максим Кузьминов мог иметь в Испании негласный статус государственной защиты вроде политического убежища.

Такое предположение делает газета El Mundo.

После убийства при себе у него были фальшивые документы, где было указано, что он гражданин Украины 33 лет. На них были отпечатки Кузьминова.

Соседи говорят, что он прожил в этом районе несколько дней, так как о нем никто не знал. В этом районе проживает множество украинцев и россиян.

Следствие уже отрабатывает версию, что за убийством стоят российские спецслужбы. При этом возможен заказ по "субподряду", поскольку метод убийства похож на то, как обычно действуют представители организованной преступности.

Напомним, убийство перегнавшего в Украину вертолёт российского лётчика Кузьминова подтвердила испанская полиция.

Ранее СМИ со ссылкой на ГУР Украины сообщали, что Кузьминова убили после того, как он пригласил к себе в гости бывшую жену. Также, по данным украинской разведки, неподалеку нашли сгоревшую машину, на которой могли сбежать совершившие убийство.