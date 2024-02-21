В Испании расследуют убийство Кузьминова. Фото: скриншот

Убитый российский лётчик Максим Кузьминов мог иметь в Испании негласный статус государственной защиты вроде политического убежища.

Такое предположение делает газета El Mundo.

После убийства при себе у него были фальшивые документы, где было указано, что он гражданин Украины 33 лет. На них были отпечатки Кузьминова.

Соседи говорят, что он прожил в этом районе несколько дней, так как о нем никто не знал. В этом районе проживает множество украинцев и россиян.

Следствие уже отрабатывает версию, что за убийством стоят российские спецслужбы. При этом возможен заказ по "субподряду", поскольку метод убийства похож на то, как обычно действуют представители организованной преступности.

Снимок заголовка в El Mundo

Напомним, убийство перегнавшего в Украину вертолёт российского лётчика Кузьминова подтвердила испанская полиция

Ранее СМИ со ссылкой на ГУР Украины сообщали, что Кузьминова убили после того, как он пригласил к себе в гости бывшую жену. Также, по данным украинской разведки, неподалеку нашли сгоревшую машину, на которой могли сбежать совершившие убийство.

 

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