Власти РФ впервые прокомментировали убийство в Испании летчика Максима Кузьминова, который в прошлом году перегнал в Украину вертолет Ми-8.

Заявление сделал директор российской Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", - сказал Нарышкин.

Напомним, что в октябре на российском ТВ вышел сюжет про Кузьминова, где фактически прямо давалось понять, что его намерены убить как "продажную шкуру" и "изменника".

Вчера он был найден в Испании мертвым. По данным СМИ, в Кузьминова выстрелили 12 раз, а после переехали на машине.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил смерть российского пилота. Также сообщается, что его убили после того, как он пригласил к себе в гости бывшую жену.

В то же время, в Испании официально пока не подтверждают, что убит именно российский пилот Максим Кузьминов. Гражданская гвардия продолжает выяснять личность убитого, поскольку найденные при нём документы могут быть фальшивыми.