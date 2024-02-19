Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который угнал в Украину вертолет.

Об этом он сообщил в комментарии "РБК-Украина".

"Можем подтвердить факт смерти", – сказал Юсов.

Напомним, в Испании был найден мертвым пилот Максим Кузьминов, угнавший в Украину российский военный вертолет Ми-8.

По данным СМИ, в него выстрелили 12 раз, а после переехали на машине. Труп был обнаружен в коттеджном поселке соседом в прошлый вторник, 13 февраля, около пяти часов вечера в городе Ла-Вильяхойоса в провинции Аликанте.

Хотя в сообщениях СМИ был ряд несостыковок, из-за чего многие посчитали, что это фейк.

28-летний российский пилот ещё во время службы на Дальнем Востоке связался с украинской разведкой и, когда оказался в зоне боевых действий, то перелетел в Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. По его словам, получил гарантии безопасности и обещания денежного вознаграждения.

А в октябре на российском ТВ вышел сюжет про Кузьминова, где фактически прямо давалось понять, что его намерены убить как "продажную шкуру" и "изменника".