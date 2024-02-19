Россияне заявляют, что приземлили под Новоазовском (Донецкая область) реактивный дрон. Как они утверждают, это британский Banshee Jet 80+.

О вероятной передаче таких беспилотников, адаптированных для ВСУ, в мае писали британские СМИ.

Тогда же британское правительство объявило о планах передать Украине сотни дронов-камикадзе с радиусом действия 200 километров. Марка не уточнялась, но дальность соответствует модели Banshee Jet 80+.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания вместе с США и другими союзниками работает над предоставлением Украине тысячи новых беспилотников с искусственным интеллектом, которые могли бы атаковать российские цели целыми "роями".

Также недавно в НАТО анонсировали передачу западными странами Украине миллиона беспилотников.

Война в Украине идет уже 726-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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