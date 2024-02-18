Франция собирается поставить Украине в ближайшие недели новейшие БПЛА-камикадзе, которые сейчас разрабатывает Париж.

Об этом сообщил глава минобороны Себастьян Лекорню, пишет издание Journal du Dimanche.

"В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также предоставит возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования", - сообщил Лекорню.

По его словам, Украина сможет протестировать новые беспилотники на поле боя.

По информации Bloomberg, Великобритания вместе с США и другими союзники работает над предоставлением Украине тысячи новых беспилотников с искусственным интеллектом, которые могли бы атаковать российские цели целыми "роями".

Ранее газета The Time сообщала, что технологические корпорации тестируют свои разработки искусственного интеллекта на войне в Украине.

Война в Украине идет уже 725-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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