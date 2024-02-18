Украина может не выдержать давления россиян на фронте, невзирая на мотивацию. Дефицит боеприпасов вряд ли может быть устранен в этом году. Об этом пишет журнал Der Spiegel в статье под названием "Измученный президент".

На Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский "пытался развеять перед всеми присутствующими лицами, принимающими решения в Европе и США, сомнения относительно того, сможет ли его страна выжить в войне против России. И все же его отчаяние нельзя игнорировать", пишет издание.

В Мюнхене основной темой руководителей спецслужб разных стран стала сложная ситуация, в которой находятся украинские войска. Но "в начале 2023 года Запад и Киев все еще возлагали большие надежды на готовящееся украинское контрнаступление. Ходили разговоры о возвращении оккупированных Россией территорий, возможно, даже о Крыме. Спустя год украинцам становится все труднее удерживать фронт", пишет Der Spiegel.

Зеленский и его делегация приехали в Мюнхен с одной единственной миссией: убедить американцев и европейцев поставлять Украине больше оружия и боеприпасов, отмечает Der Spiegel. Президент заявил о "искусственном дефиците оружия", из-за которого войска уже были вынуждены отступить из некоторых мест на линии фронта, в частности из Авдеевки.

"Если наши командиры могут наступать только по трупам своих солдат, это не имеет никакого смысла", - заявил он.

Также он напомнил, что "падение Украины поставит под угрозу всю Европу". В следующий раз РФ нападет на страны Балтии или даже на Польшу.

Зеленский заявил, что у России есть "военное преимущество, а именно полное обесценивание человеческой жизни". Также он отметил, что у РФ есть оружия дальнего действия, а у Украины его "очень мало".

Президент Украины высоко оценивает обязательства в области безопасности, которые подписаны с Германией и Францией. Но он напоминает, что Украина нуждается в дальнейшей военной помощи Запада, пишет издание.

В то же время на Мюнхенской конференции глава МИД Кулеба обратился к Блинкену с просьбой о предоставлении ВСУ ракет дальнего радиуса действия ATACMS, необходимых для перекрытия путей снабжения армии РФ.

В Мюнхене на вопрос о Taurus с дальностью более 500 км канцлер Германии Шольц ответил уклончиво. Для Кулебы этого достаточно, чтобы не терять надежды, пишет издание.

Глава МИД рассчитывает на то, что европейцы вмешаются, если американцы навсегда сократят свою поддержку вооружений. Но он призывает поторопиться: "Пока европейская военная промышленность не наберет обороты, мы будем платить своей жизнью".

По данным издания, представители спецслужб обсуждают, не следует ли Киеву полностью изменить свою военную стратегию. Согласно отчету о ситуации, в этом году не ожидается устранения дефицита боеприпасов. Поэтому украинской армии придется перейти к обороне и постараться удержать линию фронта, не потеряв слишком много солдат.

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