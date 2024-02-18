На Мюнхенской конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с китайским коллегой Ван И. Они обсуждали "Саммит мира", который Украина хочет собрать в Швейцарии.

Об этом сообщает глава МИД в соцсети Х.

"Встретился с моим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и крепкого мира в Украине. Я проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины о предстоящем саммите глобального мира в Швейцарии", - рассказал Кулеба.

О том, согласился ли там присутствовать Китай, в сообщении МИД не сказано.

Ранее Bloomberg писал о том, что из-за отсутствия согласия многих лидеров стран, саммит, посвященный формуле мира Зеленского, могут перенести на апрель или май.

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