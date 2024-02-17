Великобритания вместе с США и другими союзники работает над предоставлением Украине тысячи новых беспилотников с искусственным интеллектом, которые могли бы атаковать российские цели целыми "роями".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Западные военные стратеги, разрабатывающие эту технологию, считают, что она может позволить Украине подавить определенные российские позиции с помощью беспилотных средств. Также, как предполагается, это поможет ВСУ компенсировать недостаток снарядов.

По словам западных специалистов, дроны могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев, но эксперты предупредили, что сроки могут сдвинуться.

Ранее газета The Time сообщала, что технологические корпорации тестируют свои разработки искусственного интеллекта на войне в Украине.

По данным издания, возможностью протестировать свои разработки в реальных военных условиях в Украине заинтересовались многие техгиганты, в том числе Microsoft, Amazon, Google, Starlink и Clearview, разрабатывающая программы для распознавания лиц.

Также в НАТО анонсировали передачу западными странами Украине миллиона беспилотников.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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