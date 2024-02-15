Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", воюющего в составе 92-й бригады ВСУ, Юрий Федоренко заявил, что на поле боя россияне "достаточно эффективно используют дроны под задания, которые перед ними ставят".

По его словам, россияне будут иметь технологии, которые используют украинские военные, примерно через четыре месяца.

"Когда противник получит эти технологии, они смогут долетать до определенных мест в определенных населенных пунктах, и это значительно усложнит нам логистику выполнения боевых задач", - заявляет Федоренко.

Кроме того, технологическое развитие российских дронов за два года полномасштабной войны Федоренко оценивает как "высокоинтенсивное".

"У них есть две части. Есть те дроны, которые они сами делают. И они не просто изготавливают их в большом количестве, несмотря на санкционную политику, а и постоянно модернизируют, согласно вызовам. Что касается коптеров гражданского назначения, то "Маѵіс 3Т" они выкупают все; также выкупают в Китае необходимые для нас комплектующие на 3-4 месяца вперед. И силам обороны при закупке надо уже искать где-то аналоги", - объяснил он.

Напомним, ранее в РФ заявили, что собираются наращивать производство FPV-дронов и вложить в эту сферу миллиард долларов.

Также сообщалось, что РФ начала использовать FPV-дроны с машинным зрением и автозахватом цели.