В Испании официально пока не подтверждают, что убит именно российский пилот Максим Кузьминов.

Об этом сообщает новостное агентство Europa Press.

"Гражданская гвардия продолжает выяснять личность убитого, поскольку найденные при нём документы могут быть фальшивыми", - передаёт издание.

Труп был обнаружен в коттеджном поселке одним из местных жителей около пяти часов вечера, в городе Ла-Вильяхойоса в провинции Аликанте.

Вскоре после этого следователи узнали о сгоревшей машине в соседнем населённом пункте - Эль-Кампельо, куда, возможно, скрылся предполагаемый убийца.

Ранее смерть российского пилота, который угнал в Украину вертолёт, подтвердили в ГУР.

"Можем подтвердить факт смерти", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов и подтвердил, что в Испании нашли мёртвым российского пилота Максима Кузьминова.

"Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь, в Украине. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным", - проинформировали в ГУР.

Мы также сообщали, что в США нашли мёртвым бывшего военного, который убил 18 человек.