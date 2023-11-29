В Турции, в курортном районе Бодрум нашли тела двух гражданок России. Трупы 42-летней модели Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны были завернуты в простыни, связаны веревкой и оставлены у дороги.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Несколько дней назад россиянки пропали без вести. Родственники не могли связаться с ними и отправились в район Конаджик, где на арендуемой вилле жили пропавшие. Войдя в дом, они увидели кровь на диване и заподозрили, что мать и дочь могли быть убиты, после чего обратились в районное управление полиции Бодрума.

Как предварительно установило следствие, жертв убили на вилле, завернули их тела в простыни, погрузили в автомобиль и вывезли за город. Там, на склоне у дороги к бухте Тавшанбурну, их и нашли - в трех метрах друг от друга. На телах жертв были огнестрельные ранения.

Полиция уже опросила соседей и отследила отъезжавшую в день убийства от дома жертв машину по камерам. По словам соседки Двизовой, она слышала выстрелы.

В двойном убийстве подозревают мужа Ирины, гражданина Финляндии. Его сейчас разыскивают.

Убитые Ирина (вверху) и Даяна. Фото: Телеграм

Однако сын россиянки Давид убежден, что его мать и сестру убил не финн, а его отчим, гражданин Литвы и Франции Андрей Куслевич. Отчим мог пойти на преступление из-за мести: россиянка не давала ему общаться с еще одним ее ребенком - пятилетним Макаром.

К тому же, по словам Давида, у Куслевича криминальное прошлое. Раньше он работал телохранителем в Монако у украинского олигарха. Он вскрыл сейф шефа и украл оттуда драгоценности, но попался в московском аэропорту. После задержания Куслевичу удалось сбежать из-под стражи, когда его должны были доставить в СИЗО из Бабушкинского суда Москвы.

Помимо этого Андрей был осужден в России за кражу бриллиантов. После выхода из тюрьмы он систематически бил и оскорблял как саму Ирину, так и ее детей.

"Он меня бил полотенцем, чтобы следов не было, душил. Раньше он служил во французском легионе", - рассказал Давид.

Предыдущий муж убитой. Фото: Телеграм

Сын погибшей также вспомнил, что у Андрея и Ирины уже был скандал в Бодруме. Женщина пыталась запереться от бывшего мужа в доме, однако тот выломал дверь. Давид утверждает, что Андрей мог приехать на виллу, застрелить Ирину и ее дочь, связать их тела, а затем выбросить в кювет.

Сейчас Куслевич живет в Литве со своей новой семьей, туда же он перевез общего с Ириной сына Макара.

По словам Давида, в последний раз он общался с матерью и сестрой чуть меньше недели назад и "никаких тревожных мыслей у мамы не заметил".

В последнее время из ТУрции часто поступают новости об убийствах и загадочных смертях российских граждан. Так, в октябре мы сообщали, что в отеле Стамбула был найден мёртвым российский дипломат Николай Кобринец.

А в сентябре в Турции убили 32-летнюю россиянку, активистку феминистического и антивоенного движений Анастасию Емельянову.