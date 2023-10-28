Бывший военный Роберт Кард, убивший в США 18 человек, был найден мертвым. Судя по всему, он застрелился.

Об этом сообщает CNN.

Кард в среду расстрелял посетителей в боулинге, а затем в ресторане города Льюистон, штат Мэн.

Его не могли найти несколько дней. Но затем тело Карда обнаружили в районе местного водопада с огнестрельным ранением, которое он, по предварительной версии, нанес сам себе.

Губернатор штата Мэн Джанет Миллс заявила, что сегодня вечером она "вздыхает с облегчением, зная, что… Кард больше ни для кого не представляет угрозы".

Напомним, Роберта Карда обвиняют в убийстве 18 человек и ранении 13 человек в результате перестрелки в штате Мэн.

Также правоохранители заявили, что подозреваемый недавно сообщил о проблемах с психическим здоровьем, о том, что "слышал голоса". Летом он был помещён в психиатрическую больницу из-за неадекватного поведения во время обучения в военной академии США.

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