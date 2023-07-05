Более ста человек были ранены во время инцидентов массовой стрельбы в США за выходные, приуроченные ко Дню независимости.

Об этом говорят данные портала Gun Violence Archive.

С вечера пятницы до утра среды в США произошли 17 случаев массовой стрельбы, в ходе которых 18 человек были убиты, 102 ранены.

Один из таких кровавых инцидентов произошел в Вашингтоне. В ночь на среду в столице во время праздника остановился внедорожник черного цвета и из салона начали стрелять по отдыхавшим людям. В результате девять человек получили ранения, двое из них при этом были несовершеннолетние девяти и семнадцати лет.

Подобных инцидентов на День независимости приходится больше, чем на остальные государственные праздники. Незадолго до праздника президент США Джо Байден упомянул о "волне трагических и бессмысленных случаев стрельбы".

В мае мы сообщали, что в американском городке Аллен к северу от Далласа, штат Техас, вооруженный человек застрелил восемь человек, открыв беспорядочную стрельбу в торговом центре. Тогда погибли дети.

С начала 2023 года в США количество случаев массовой стрельбы увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.