В Киеве в собственной квартире нашли мёртвой бывшую замгенпрокурора Украины Ольгу Колинько, а её дочь Ярославу - без признаков жизни в квартире рядом.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, Ольгу Колинько обнаружили сегодня. Работники ЖЭКа в присутствии полиции вскрыли квартиру покойной после жалобы соседей на то, что накануне по стояку начала течь вода, а хозяева им не открывали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты, выясняющие обстоятельства смерти женщин.

Известно, что 71-летняя Ольга Колинько уже много лет тяжело болела и не выходила на улицу. За ней ухаживала её дочь, которую нашли мёртвой в соседней квартире, что тоже принадлежала семье экс-чиновницы.

Ольга Колинько дважды занимала должность заместителя генерального прокурора Украины - с 1993 по 2000 и с 2003 по 2005 год. В своё время Ольга Колинько была одним из главных следователей по делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

Интересно, что 1 ноября 2008 года в Березани Киевской области нашли мертвым ее отца, 85-летнего Михаила Чоботько, который проживал в старенькой мазанке на окраине города. Неподалеку от его дома лежала заколотая дворовая собака. А тело мужчины обнаружили в колодце.

Тогда милиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

Ранее В Одесской области в сарае нашли повешенного полицейского.

Мы также рассказывали о том, что военного прокурора нашли убитым из табельного оружия в собственном кабинете.